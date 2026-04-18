Правоохранители задержали убийцу полицейского в Оренбургской области

Правоохранители в субботу, 18 апреля, задержали в селе Белошапка Оренбургской области Сергея Басалаева, который при попытке задержания в поселке Аккермановка убил полицейского Никиту Гнусина и ранил еще троих.

— 51-летнего Басалаева нашли и заблокировали в районе села Белошапка. Ожидается прибытие Росгвардии и следственно-оперативной группы, — передает Telegram-канал Mash.

Стрельба произошла днем 16 апреля: когда полицейские прибыли по вызову для задержания Басалаева, который находится в федеральном розыске, он открыл огонь на поражение. Согласно информации регионального Минздрава, пострадавшие находятся в стабильно тяжелом состоянии. Позднее стало известно, что после стрельбы Басалаев скрылся с места преступления на грузовике «ГАЗон» с белой кабиной.

17 апреля автомобиль Сергея Басалаева обнаружили у поселка Белошапка.