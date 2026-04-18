Мужчина, которого подозревают в нападении на полицейских, рассказал, как приобрел оружие. Об этом сообщает Baza.

По его словам, он приобрел в магазине охолощенный «Калашников». После этого мужчина переделал его под боевой.

«Он заявил, что открыл огонь по правоохранителям из-за того, что они ворвались к нему в дом», – сообщается в публикации.

Мужчину задержали в Оренбургской области после жестокого нападения на полицейских. Сотрудники правоохранительных органов прибыли к нему, так как он находился в федеральном розыске.

Во время операции россиянин применил оружие и ранил четырех человек. Одного из них спасти не удалось, остальные получили травмы.

Подозреваемый скрылся с места, но позже его брошенную машину обнаружили недалеко от села Белошапка. Из-за этого местных жителей попросили не выходить из дома и не пытаться поймать беглеца самостоятельно.