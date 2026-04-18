СК: обвиняемого в расстреле полицейских в Оренбуржье заключили под стражу

В Оренбургской области задержали и отправили под стражу рядового Сергея Басалаева, обвиняемого в убийстве полицейского и ранении еще троих. Об этом сообщил Следственный комитет России. В отношении него возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, ~включая самовольное оставление части в период мобилизации~, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийство и покушение на убийство. Стрельба произошла 16 апреля, когда силовики прибыли в поселок Аккермановка для задержания Басалаева, так как он находился в федеральном розыске. Во время операции тот открыл огонь по полицейским, после чего скрылся. После этого в Новотроицком округе и соседнем Гайском районе развернулась масштабная операция по розыску подозреваемого. Позже его машину обнаружили в районе села Белошапка Гайского района. Сам мужчина, как предполагается, прятался в гористой местности. Найти его удалось спустя два дня. По данным Telegram-канала SHOT, Басалаева обнаружили после того, как он покинул укрытие и вышел к трассе в районе Белошапки. В операции участвовали военные следователи, сотрудники СК, Росгвардии, ФСБ и полиции. Суд по ходатайству следствия избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины, которые могли привести к преступлению. Что рассказал задержанный Сергей Басалаев после задержания объяснил, откуда у него взялось оружие. Он заявил, что ~купил в магазине охолощенный автомат Калашникова, после чего самостоятельно переделал его в боевой~. По его словам, ~стрельбу он открыл, так как силовики "ворвались" к нему в дом~. О том, что автомат был переделан вручную, также сообщил Telegram-канал "112". При этом канал уточнил, что ~Басалаев начал стрелять еще до того, как в Аккермановку прибыли сотрудники третьего отдела полиции~. Что известно о погибшем и раненых В результате стрельбы, открытой Басалаевым, старший лейтенант полиции Никита Гнусин погиб на месте — ~в день трагедии ему исполнилось 28 лет~. Как сообщили в УМВД России по Оренбургской области, Гнусин родился 16 апреля 1998 года в Новотроицке и служил в органах с августа 2021 года. Он работал в уголовном розыске, ранее был участковым, затем оперативником. Незадолго до происшествия он вернулся из зоны СВО. У него остался четырехлетний сын. Прощание с погибшим полицейским проходит в субботу в Новотроицке — церемония организована в сквере Воинов-интернационалистов. По данным регионального минздрава, состояние двоих раненых при стрельбе сотрудников полиции улучшилось и сейчас оценивается как близкое к удовлетворительному. Третий остается в тяжелом, но стабильном состоянии, угрозы жизни нет.