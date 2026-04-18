После атаки ВСУ на Ленобласть загорелся порт Высоцк

В Ленинградской области в районе порта Высоцк после атаки дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) возник пожар. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

В данный момент его ликвидируют. Пострадавших и других разрушений не зафиксировано. Экстренные службы работают на месте.

Уточняется, что режим беспилотной опасности сняли на всей территории региона. Ранее губернатор сообщал, что число сбитых дронов выросло до 27.

Массированная атака беспилотников на регион началась ночью 18 апреля. Беспилотники также сбивали в Севастополе, Воронеже и других регионах России. Жителей призывают сохранять спокойствие.

Ранее МК сообщал, что простых граждан собрались привлечь к воздушной обороне Ленинградской области на фоне частых атак ВСУ. По заявлениям Дрозденко, в спецотряды ПВО будут набирать резервистов.