Землетрясение произошло у побережья Южных Курил

Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано в Тихом океане недалеко от Южных Курил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

«Землетрясение магнитудой 5,7 с эпицентром в 149 километрах южнее необитаемого острова Симушир произошло в 15.40 (7.40 мск) 18 апреля», — рассказала она.

По информации сейсмолога, эпицентр землетрясения залегал на глубине 40 километров под морским дном.

Подземные толчки силой 2 балла ощутили на острове Итуруп, тревогу цунами не объявляли.

По информации ГУ МЧС по Сахалинской области, на территории региона действует режим среднесрочного прогноза сильного землетрясения, сейсмическая активность зафиксирована в районе Северных Курильских островов с ощущаемостью в Северо-Курильске.

В начале апреля в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6 баллов. Подземные толчки были такой силы, что их прочувствовали в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.