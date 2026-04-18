Спасатели раскрыли подробности по поиску семьи Усольцевых

В Красноярском крае продолжаются поиски семьи Усольцевых, пропавшей в сентябре 2025 года. За сутки спасатели обследовали 15 километров автомобильных дорог и 10 километров лесных троп, сообщило профессиональное аварийно-спасательное формирование «Спасатель».

Работы велись в районе скалы Буратинка на снегоходной технике. Поиски снова не принесли результатов. Пропавших граждан до сих пор не нашли.

Спасатели не исключают, что для обнаружения семьи потребуется обследовать новые участки местности. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Усольцевых, просят обращаться в полицию.

Напомним, что в составе пропавшей группы были Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь. Они приехали в район поселка Кутурчин, отдохнули на туристической базе и на следующий день должны были вернуться домой. Однако неожиданно они исчезли.