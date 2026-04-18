Резервуар с остатками топлива загорелся в Севастополе из-за беспилотника

Резервуар с остатками топлива загорелся в Гагаринском округе Севастополя из-за сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказал в Telegram губернатор Михаил Развозжаев.

По его словам, из-за обломков дрона загорелся объект в микрорайоне Казачья Бухта. На месте работают все необходимые спецслужбы. По предварительным данным, никто не пострадал.

На Кубани загорелась нефтебаза: на месте работают спасатели

«Пожар никак не повлияет на ситуацию со снабжением топливом Севастополя: никаких запасов топлива там не было», — подчеркнул глава региона.

Ранее силы противовоздушной обороны (ПВО) и военные Черноморского флота отразили атаку ВСУ в Севастополе, было сбито две воздушные цели.