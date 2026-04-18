Суд арестовал двух замглав ФССП Москвы по делу о взятках

Замоскворецкий суд Москвы арестовал на два месяца двух заместителей начальника Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве – Сергея Хренова и Евгению Клименко, передает ТАСС. Решение принято по ходатайству следствия в рамках расследования уголовного дела о получении взяток в особо крупном размере.

В ходе заседания представитель агентства сообщил: «Районный суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ареста на два месяца в отношении майора внутренней службы Хренова и подполковника внутренней службы Клименко». Защита планирует обжаловать это решение, настаивая на более мягкой мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества.

По версии следствия, чиновникам инкриминируется получение взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

Как уточнили в правоохранительных органах, задержание Хренова и Клименко произошло прямо на их рабочих местах в ходе оперативных мероприятий. После обысков в служебных кабинетах фигуранты были доставлены в суд, где им избрали меру пресечения в виде ареста.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника ВНИИ ГОЧС МЧС России Игоря Сосунова по обвинению во взяточничестве.

До этого данная инстанция отправила под стражу двух полицейских по делу о получении незаконного вознаграждения от журналистов.