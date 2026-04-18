В российском городе начался пожар на территории нефтебазы

В Тихорецке Краснодарского края произошёл пожар на территории нефтебазы, сообщил региональный оперштаб в своих соцсетях. Погибших и пострадавших нет.

К тушению привлекли 224 человека и 56 единиц техники. Среди них — сотрудники главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Пожарные работают на месте.

Причины возгорания пока не называются. Специалистам предстоит выяснить, что именно спровоцировало пожар.

Ситуация находится на контроле экстренных служб. О ликвидации огня сообщат дополнительно. Информация о возможной угрозе для жителей не поступала.

Ранее МК писал, что беспилотники устроили налёт на Воронеж. В результате удара, как заявил губернатор региона Александр Гусев, пострадал строящийся многоквартирный дом.