В российском регионе ОПГ выманивала деньги у семей погибших бойцов СВО

В Новосибирской области накрыли организованную преступную группировку (ОПГ), которая обманывала семьи погибших участников специальной военной операции (СВО) и забирала у них деньги, ФСБ.

В ведомстве рассказали, что задержаны курьер и четверо жителей Омска в возрасте от 17 до 22 лет. Известно, что мошенники представлялись работниками военных и финансовых государственных организаций.

Как указали журналисты, одной из жертв преступников стала женщина, которая получила компенсацию за сына, погибшего в зоне боевых действий. У нее выманили почти 3 миллиона рублей.

