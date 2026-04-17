Суд арестовал троих фигурантов дела "бумажного НДС" с ущербом на 1 трлн рублей

Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО троих обвиняемых по делу о создании крупнейшей площадки "бумажного НДС" для ухода от уплаты налогов, сообщили ТАСС в суде.

В публикации говорится, что суд удовлетворил ходатайство СК РФ и взял под стражу граждан Пацукова, Сапрыкина и Макарова.

Преступная деятельность площадки "бумажного НДС" была выявлена в ходе совместной работы ФСБ, Генпрокуратуры, ФНС, Следственного комитета и МВД России.

По версии следствия, организаторы контролировали сеть многочисленных компаний, использовавшихся для обналичивания денежных средств и их вывода в теневой оборот. Ущерб от их деятельности составил более триллиона рублей недополученных налогов.

Столичный главк СК завел дело по п. "б" ч. 2 ст. 173.1 УК РФ о незаконном образовании юрлица и по ч. 2 ст. 187 УК РФ о неправомерном обороте средств платежей.