Дом начал рушиться на глазах у жителей российского города

Дом стал рушиться на глазах у жителей Балахны. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Ni Mash.

Речь идет о трехэтажном здании 1954 года постройки на улице Энгельса, в котором проживает 35 человек. Уточняется, что аварийным оно признано не было.

На записи, сделанной одним из очевидцев ЧП, можно заметить, как по зданию поползла «паутина» из трещин, а основание балкона начало обсыпаться. Помимо этого, из него стали вылетать окна. В связи с инцидентом в городе объявили ЧС, а жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. По факту обрушения возбудили уголовное дело о халатности.

Ранее сообщалось, что жителям Приморья предложили переехать из разваливающегося дома в другой поселок в 30 километрах, куда практически не ходит транспорт.