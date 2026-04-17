Дети пострадали из-за дыма на концерте в Москве

Не менее пяти детей пострадали из-за искусственного тумана в ходе выступления в московском районе Южном Бутово. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, инцидент произошел в культурном центре «Лира», расположенном на бульваре Адмирала Ушакова. Во время шоу пустили искусственный туман. Комнату, в которой находились дети заполонил едкий дым. Они начали задыхаться. Предварительно, у пяти детей возникли проблемы с дыханием. Родители вызвали скорую помощь.

17 апреля в Красноярском крае из-за детской шалости едва не сгорел частный дом, дети играли со спичками и сожгли матрас. Дом загорелся в селе Шалинское. Двое детей двух и четырех лет подожгли матрас в одной из комнат. От запаха дыма проснулась их мать, женщина вызвала пожарных и сумела выбраться вместе с детьми из задымленного помещения.

17 марта в Братске 15-летний подросток на вечеринке надышался газом из баллончика для портативных плит. Инцидент произошел на даче в СНТ «Чистый», подростки вместе с 18-летним знакомым находились в гостях на даче и вдыхали газ из баллона. В какой-то момент 15-летнему мальчику стало плохо, спасти его не смогли.

Ранее в Дагестане дети отравились угарным газом в детском саду.