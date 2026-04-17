$76.0589.63

Женщину из списка 10 самых опасных преступников поймали за несколько часов

Lenta.ru

Полиция американского штата Флорида поймала убийцу, которая шесть лет скрывалась от властей. Об этом сообщает Fox News.

© Lenta.ru

50-летнюю Кашон Ропер задержали в среду, 15 апреля. Это произошло через несколько часов после того, как ФБР включило ее в список 10 самых опасных преступников, находящихся в розыске.

В 2020 году Ропер обстреляла машину с двумя женщинами в штате Миссури. Обе получили ранения. Одну из пострадавших спасти не удалось. С тех пор Ропер была в бегах.

«Через несколько часов после того, как мы включили ее в список 10 самых разыскиваемых преступников, поступило огромное количество информации, и наши коллеги задержали ее», — заявил директор ФБР Кэш Патель.

Ропер попала в список ФБР 14 апреля. Вскоре поступили сведения о похожей на нее женщине, которая в спешке загружала вещи в багажник автомобиля. Машину остановили патрульные полицейские, за рулем действительно оказалась Ропер.

Патель отметил, что за последний год ФБР удалось задержать восемь преступников из списка самых разыскиваемых беглецов — вдвое больше, чем за предыдущие четыре года.

В январе ФБР США арестовало участника Олимпийских игр 2002 года Райана Джеймса Уэддинга, который подозревается в руководстве транснациональным наркокартелем. Он также находился в списке самых разыскиваемых беглых преступников.