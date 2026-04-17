Появились подробности о вооруженном нападении на сотрудника военной полиции в Петербурге

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал 35-летнего рядового Валерия Сенюкова, обвиняемого в вооруженном нападении на сотрудника военной полиции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Ему предъявлено обвинение по статьям 338 («Дезертирство») и 105 («Убийство») УК РФ. Свою вину он не признал. Мера пресечения ему избрана до 15 июня.

Сенюков с 20 мая 2025 года проходил военную службу по контракту. По данным следствия, 30 марта рядовой самовольно оставил расположение воинской части. 15 апреля его нашли в Петербурге двое сотрудников военной полиции из группы розыска военнослужащих и задержали.

16 апреля Сенюков и его конвоиры остановились в квартире дома на улице Киевской для отдыха. Когда один из военных полицейских вышел из квартиры, чтобы найти еще одного беглеца, Сенюков напал с ножом на его коллегу и нанес ему не менее пяти ударов в шею и живот, уточняет «Фонтанка». Раны оказались летальными. Пострадавшему было 44 года.

Сенюков попытался скрыться, но оперативники уголовного розыска Московского района захватили его неподалеку от места преступления.