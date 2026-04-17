В Астрахани женщина чуть не умерла после укуса клеща

В Астрахани врачи областной инфекционной больницы спасли пациентку с крайне тяжелым течением астраханской пятнистой лихорадки. Переносчиком этого опасного заболевания являются клещи. Об этом сообщили "РГ" в министерстве здравоохранения региона.

На прошлой неделе жительница Икрянинского района обратилась к медикам с жалобами на сыпь, температуру и общее ухудшение самочувствия. По ее словам, укуса клеща она не заметила, а на руках появилась пятнисто-папулезная сыпь.

Состояние пострадавшей стремительно ухудшалось. Так, в течение нескольких часов у нее развилась выраженная интоксикация организма. Пациентка была госпитализирована в реанимацию, где находилась около недели.

Благодаря применению современных методов очистки крови, комплексной лекарственной терапии и оперативности медицинского персонала состояние женщины было стабилизировано.

Как уточняется на сайте Управления Роспотребнадзора по Астраханской области, жалобы на укусы клещей от астраханцев начали поступать уже в марте. На текущий момент зарегистрировано 83 обращения от населения по этому поводу. Среди пострадавших половина - дети.

Медики напоминают, что клещи являются переносчиками опасных инфекций. Чтобы защитить себя и близких при выезде на природу, нужно носить закрытую одежду (лучше светлых тонов), а после прогулки тщательно осматривать тело и одежду. Если после такого отдыха у вас появились высокая температура, сыпь или другие тревожные симптомы, необходимо немедленно обращаться за медпомощью.