Украинка пыталась вывезти радиоактивные доллары за границу

Радиоактивные доллары попыталась ввезти в Польшу гражданка Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Пограничной стражи республики.

Он отметил, что норму уровень излучения превышал почти в две тысячи раз.

Сотрудники на пограничном переходе «Медыка» обратили внимание на 54-летнюю украинку, у которой были с собой доллары в сумме около 10 тысяч. По словам женщины, на эти деньги она собиралась приобрести автомобиль.

Оборудование подало сигнал тревоги, означающий превышение уровня радиоактивного излучения, во время прохождения через радиометрический сканер.

Источником излучения, как показала проверка, была одна из стодолларовых купюр. По данным измерения оказалось, что естественный фон излучение превышает в 1905 раз.

Во въезде в Польшу украинке было отказано. Женщину отправили обратно на Украину, вернув ей радиоактивные деньги.

