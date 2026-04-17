Появилась новая версия смерти спевшего для Ким Чен Ына российского певца

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту смерти в Москве известного оперного певца Евгения Кунгурова, ставшего известным своим выступлением во Владивостоке перед главой КНДР Ким Чен Ыном с романсом «Очи черные». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первоначально следствие сочло, что имел место суицид. 40-летнего солиста Калининградского музыкального театра нашли без признаков жизни 8 апреля 2024 года под окнами жилого дома на Зоологической улице в Москве, где он с женой снимал квартиру на девятом этаже. Однако отец баритона — военный пенсионер из Свердловской области Виктор Кунгуров настоял на расследовании обстоятельств, приведших к трагедии. Он убежден, что с его сыном расправились, а суицид инсценировали, чтобы замести следы.

Расследование гибели известного певца возобновили в СК и прокуратуре

Представляющий интересы пожилого мужчины адвокат Евгений Черноусов выдвинул версию своего клиента: в квартире певца на 9 этаже мог произойти некий конфликт, после чего его тело пытались вынести из подъезда, но по пути сбросили с балкона 4 этажа, что и объясняет отсутствие характерных для падения с большей высоты телесных повреждений. При этом, указал адвокат, смертельная травма головы могла быть нанесена Кунгурову тяжелым предметом. Также из квартиры пропали оба его телефона, с одного из них было отправлено СМС жене певца о том, что она найдет его в ванной. В квартире был найден нож со следами крови, но без отпечатков Кунгурова, хотя на его руках имелись порезы. Во всех этих несостыковках должны разобраться следователи.

Друзья вспоминали о проблемах певца личного плана перед трагедией. Также была версия, что у него появилась депрессия после короновируса.