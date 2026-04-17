Спасатели с беспилотниками срочно выехали на место исчезновения Усольцевых

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Но теперь все чаще звучит мнение, что Усольцевых нет в живых. Информация о новых поисках семьи тоже разнилась, то сообщалось, что спасатели снова буду осматривать район Буратинки в апреле, то операцию планировали на май.

Однако 17 апреля группа поисковиков срочно отправилась в тайгу в район исчезновения туристов. Спасатели провели облет местности с помощью беспилотников. Об этом рассказали порталу NGS24.RU в пресс-службе Следственного комитета по Красноярскому краю.

Мероприятие было направлено на проверку техники. Специалисты опробовали беспилотники и оценили, как с их помощью можно обследовать территорию. Дроны запустят несколько раз, операция продлится с 17 по 19 апреля.

Полноценные поиски пока начать невозможно, в тайге еще лежит снег. Новых данных о местонахождении Усольцевых не появилось.