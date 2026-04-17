Суд арестовал куратора по делу об убийстве предпринимательницы в Москве

Тушинский районный суд столицы арестовал Никиту Коржукова, который курировал действия курьеров в рамках дела об убийстве предпринимательницы на Строгинском бульваре в Москве.

Молодого человека заключили под стражу до 14 мая. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

— Постановлением Тушинского районного суда города Москвы от 17 апреля 2026 года удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Коржукова Никиты Андреевича меры пресечения в виде заключения под стражу до 14 мая 2026 года, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Куратора задержали в Санкт-Петербурге 16 апреля. Его доставили в Москву на допрос. Молодой человек признал вину в преступлении. Он рассказал, что действовал по указке украинских аферистов. Фигурант закупал сим-карты и мобильные телефоны. С помощью них мошенники обманывали людей и заставляли их совершать преступления.

Футболиста Даниила Секача тоже ввели в заблуждение. Он приехал по адресу, чтобы вскрыть сейф. Когда домой вернулась хозяйка, он убил женщину. Затем он вскрыл сейф и выбросил ценности из окна. На улице их подобрала девушка и передала следующему курьеру по цепочке. Впоследствии силовики задержали самого Секача и нескольких пособников мошенников.

