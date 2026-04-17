Вернувшегося на родину спустя восемь лет россиянина отправили за решетку

В суд направлено уголовное дело бывшего первого заместителя мэра Карачаевска, обвиняемого в должностных преступлениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Карачаево-Черкесской Республике.

Экс-чиновнику вменяется восемь эпизодов по статьям 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), 292 УК РФ («Служебный подлог»), 159 УК РФ («Мошенничество») и 327 УК РФ («Подделка документов»).

По данным следствия, в 2015 году Карачаевску были выделены из федерального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие культуры и туризма» 49 миллионов рублей на строительство городского центра культурного развития. Обвиняемый, занимавший в тот период должность временно исполняющего обязанности мэра, дал указание подчиненному заключить муниципальный контракт на строительство с подконтрольной ему коммерческой фирмой. На основании фиктивных документов подрядчик получил бюджетные средства, а работы выполнил не в полном объеме. Материальный ущерб бюджету превысил 13 миллионов рублей.

После возбуждения уголовного дела в 2018 году чиновник скрылся за пределами России и был объявлен в международный розыск. Суд выдал санкцию на его заочный арест. Спустя восемь лет мужчина в марте 2026 года вернулся и был отправлен за решетку.

