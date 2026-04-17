У погибшего известного "экстрасенса" пятеро детей остались сиротами

Пятеро детей "экстрасенса" и участника телешоу Артура Микаберидзе остались без родителей. Их отец разбился на мотоцикле в августе прошлого года, а спустя несколько месяцев внезапно умерла и мать, сообщает 78.ru.

После гибели мужа Каролина с детьми перебралась из Таиланда во Вьетнам, но там не задержалась. Из-за проблем с документами — у старших детей не было паспортов — семья вернулась в Петербург.

В этот период женщина тяжело заболела. Она прошла первый курс лечения, пошла на поправку, но внезапно скончалась.

Предположительная причина — рак, но детали не сообщаются.

Теперь дети живут в Петербурге под присмотром бабушки и двух старших сестёр.