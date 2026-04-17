Королеву красоты задержали с тоннами марихуаны

В Сан-Паулу задержали победительницу конкурса «Мисс Уберландия — 2025» по подозрению в наркоторговле. Королева красоты Сара Монтейро арестована в рамках полицейской операции Об этом пишет New York Post.

Следствие заинтересовалось Монтейро из-за слишком роскошной жизни: женщина постоянно выкладывала в соцсети фото с яхт и премиальных курортов. Доходы от легального бизнеса, по мнению полиции, не позволяли вести такой образ жизни. Один из оперативников назвал его «экономически несовместимым с реальностью».

По версии следствия, деньги на роскошь модель зарабатывала на контрабанде марихуаны. Её видели гуляющей с собакой неподалёку от загородного дома, где позже нашли крупную партию наркотиков. Всего в ходе операции полиция изъяла 5,9 тонны марихуаны, а также 20 автомобилей, включая Porsche и BMW. Арестованы 24 человека.

Монтейро грозят обвинения в отмывании денег, наркоторговле и участии в преступной группировке.