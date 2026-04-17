Суд в Москве продлил арест Тимуру Иванову

Симоновский районный суд столицы продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, который обвиняется в получении взяток. Он пробудет в СИЗО как минимум еще шесть месяцев.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил его адвокат Мурад Мусаев.

— Суд продлил Иванову меру пресечения в виде содержания под стражей на полгода, — передает слова Мусаева РИА Новости.

По данным следствия, мужчина получил три взятки на сумму порядка 1,3 миллиарда рублей. Деньги Иванову передали бизнесмены Александр Фомин и Сергей Бородин. Они находятся в СИЗО. Фомину, как и Иванову, продлили арест на полгода. Дело Бородина выделили в отдельное производство.

Иванову уже продлевали арест по делу о взятках. Сначала в октябре прошлого года, а затем в январе 2026-го. Сам Иванов просил отправить его в зону проведения спецоперации на Украине. Однако военкомат отказал ему в отборе на воинскую службу.