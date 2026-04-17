Россиянин отказался ехать в отдел и вылил на полицейских горящую жидкость

В Московской области осудили мужчину, напавшего на полицейских. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статьям 213 («Хулиганство с применением оружия») и 318 («Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти») УК РФ.

Как установил суд, 22 февраля этого года мужчина, вооруженный пневматической винтовкой с целью устрашения знакомых в соседнем доме, начал прицеливаться с использованием лазерного прицела и произвел не менее одного выстрела в их сторону.

После поступившего сообщения в дежурную часть на место происшествия выехали сотрудники полиции. Силовики потребовали злоумышленника проследовать с ними в отдел для разбирательства, но он произвел выстрел в их сторону.

После чего из окна дома начал выливать в сторону полицейских горючую жидкость и поджог ее, тем самым устроил возгорание рядом с сотрудниками. После повторных требований проследовать в отдел, начал размахивать ножом и создал опасность для жизни.

Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

