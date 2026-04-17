Обвиняемая в коррупции российская чиновница рассказала о плачевном материальном положении

В Красноярском крае суд арестовал на два месяца экс-замглавы Дивногорска по делу о взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Во время заседания женщина привела доводы, почему ей стоило избрать другую меру пресечения. Бывшая чиновница заявила, что у нее нет намерений и возможности скрываться от следствия. Женщина подчеркнула, что не имеет загранпаспорта и свободных денежных средств, зато имеет кредитные обязательства.

По версии следствия, экс-замглавы Дивногорска курировала 14 муниципальных контрактов на благоустройство, заключенных с компанией «Мегаполис». Гендиректор компании пошел на сотрудничество с прокуратурой и рассказал, что за помощь с приемкой работ и оплатой замглавы города получала вознаграждение. В 2022–2024 годах ей передали стройматериалы и почти готовый дом — на общую сумму около 1,9 миллиона рублей.

Прокурор в суде настаивал, что обвиняемая систематически занималась такими преступными действиями. Он также отметил, что у экс-чиновницы есть обширные связи в органах власти края, поэтому на свободе она может оказать давление на свидетелей.

