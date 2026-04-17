Пьяный мужчина угрожал расстрелять детей в Красноярске

В Красноярске возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего местного жителя, подозреваемого в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщает ГСУ СК по Красноярскому краю.

Инцидент произошел около спортшколы на улице Линейной. Нетрезвый мужчина устроил стрельбу. По данным Telegram-канала Kras Mash, сначала он тренировался в меткости, стреляя по мусорным контейнерам, а затем направил пистолет на припаркованную машину, в которой находились 31-летняя женщина и ее семилетняя дочь. Злоумышленник прицелился в ребенка и пригрозил расправой. Мать успела уехать, а вслед им прозвучали выстрелы в воздух.

После этого агрессор переключился на двух подростков 14 и 15 лет, стоявших у спортивной школы, он наставил на них оружие. Одна из девочек забежала в здание и рассказала обо всем тренеру, мужчина смог скрутить дебошира. В отношении красноярца возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия, фигурант заключен под стражу, ему может грозить до семи лет лишения свободы.