В Екатеринбурге мошенники украли у физрука шесть миллионов рублей

В Екатеринбурге полицейские задержали курьера, причастного к хищению почти шести миллионов рублей у учителя физкультуры. Жертвой мошенников мужчина стал еще в марте 2026 года, сообщает ГУ МВД по области в своем медиапроекте "Патрульный участок".

Все началось с телефонного звонка: злоумышленники представились сотрудниками организации по замене счетчиков и убедили мужчину сообщить код из СМС. Затем в дело вступили новые "участники": люди, выдававшие себя за представителей Госуслуг и ФСБ, заявили о якобы возникшей угрозе его банковским счетам. Под давлением мошенников потерпевший снял все сбережения в размере 5 миллионов 870 тысяч рублей и передал их незнакомому молодому человеку - после этого злоумышленники исчезли, а переписка в мессенджере была удалена.

Сотрудники уголовного розыска УМВД по Екатеринбургу уже задержали подозреваемого. Им оказался молодой человек 2004 года рождения. Он признался, что забрал деньги у потерпевшего с целью перевести их через криптообменник на указанные счета.

Задержанный, имевший постоянную работу в городе, рассказал, что искал подработку из-за сложных жизненных обстоятельств и разместил объявление на одном из сайтов. Вскоре с ним связались "работодатели", предложившие должность курьера: нужно было забирать деньги и документы по указанным адресам и переводить средства через криптообменник. За каждый такой заказ юноше обещали 2% от суммы. По его словам, он не сразу осознал противозаконность своих действий - понимание пришло лишь после задержания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горилых, сейчас проверяется причастность задержанного к другим преступным эпизодам.