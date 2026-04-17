Собиравший дань с подчиненных директор захотел на СВО

Пойманный на поборах с подчиненных директор государственного бюджетного учреждения «Брянскоблтехинвентаризация» Владимир Антошин признал вину и решил отправиться в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили ФСБ России.

Чиновник подал ходатайство о заключении контракта с Минобороны России о прохождении военной службы, его просьбу удовлетворили и 16 апреля он уехал на СВО.

Следственный отдел брянского управления ФСБ возбудил и расследовал в отношении Антошина уголовное дело по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). По данным ведомства, он дал незаконное поручение о сборе дани с подчиненных. Они отдавали ему премии и дополнительные выплаты под угрозой неблагоприятных последствий. За 1,5 года Антошкин получил более 1,8 миллиона рублей. При получении очередного подношения его задержали с поличным сотрудники ФСБ.

В конце декабря 2025 года брянский суд отправил чиновника под стражу.

«Брянскоблтехинвентаризация» занимается оценкой имущества, в том числе недвижимости и предприятий.

