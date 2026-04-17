СК возбудил уголовное дело по факту смерти певца Кунгурова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти певца Евгения Кунгурова. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Изначально считалось, что Кунгуров ушел из жизни добровольно. Однако отец певца Виктор Кунгуров настаивает, что его сына убили. На днях мужчина узнал о возбуждении уголовного дела. Ему пришло письмо от прокуратуры. Эту информацию раскрыл адвокат отца артиста Евгений Черноусов.

Как отметил Черноусов, после проведения процессуальной проверки следователи Пресненского межрайонного следственного отдела СК начал уголовное производство в отношении неустановленных лиц о доведении ими Кунгурова до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего (ч. 1 ст. 110 УК РФ). Сам отец артиста настаивал возбуждении дела об убийстве группой лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Адвокат уточнил, что сейчас они не намерены оспаривать уже имеющуюся формулировку дела.

Кунгуров также желает снова попросить проверить работу следователя МРСО, который, по его мнению, умышленно или же по халатности не выполнил необходимые первоначальные следственные действия сразу после обнаружения тела.

Тело Кунгурова нашли 8 апреля 2024 года возле дома на Зоологической улице в центре Москвы.