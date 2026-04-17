Российская студентка с помощью школьницы и болгарки обчистила чужой сейф

В Кирове задержали 20-летнюю студентку из Екатеринбурга, вскрывшую сейф болгаркой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

В ведомстве пояснили, что 16-летней школьнице позвонил неизвестный и, представившись курьером интернет-магазина, попросил ее продиктовать код из СМС. После этого с ней связались от имени сотрудника ФСБ и стали пугать уголовным делом об отмывании денежных средств и проблемами для ее родителей.

Чтобы избежать проблем, школьницу убедили провести обыск в квартире по видео. В результате аферисты обнаружили 300 тысяч рублей, дорогие часы и сейф. Сейф подросток открыть не смогла, тогда мошенники отправили к ней студентку. Та болгаркой распилила его и забрала содержимое — 20 тысяч долларов. После ухода девушки звонившие перестали выходить на связь со школьницей. Общий ущерб составил свыше 4 миллионов рублей.

Дело расследуется по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

