Стало известно, какое наказание грозит убийце полицейского в Оренбуржье

Мужчине, напавшему на полицейских в Оренбуржье, грозит пожизненный срок. С таким утверждением выступил адвокат Вадим Багатурия в разговоре с «Абзацем».

Днем ранее в поселке Аккермановка, в Оренбургской области, полицейские предприняли попытку задержать мужчину, который числился в федеральном розыске. Однако вместо подчинения, злоумышленник открыл огонь по стражам порядка. Как стало известно, в результате инцидента один полицейский был убит, трое других получили ранения. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По словам адвоката, за такое действие могут дать пожизненное тюремное заключение. Оно будет квалифицироваться как посягательство на жизнь правоохранителей.

Известно, что подозреваемого пока поймать не удалось. В СМИ распространилась информация, что речь идет о Сергее Б., который накопил множество долгов и ранее привлекался за хранение наркотиков. Убийца может скрываться в гористой местности, к поискам привлекли вертолет и беспилотники.

В пресс-службе администрации Новотроицка подчеркнули, что жителям области рекомендуется не посещать четыре села в регионе в связи с розыском человека.