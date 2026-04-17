Прибывшие в Россию 26 квадрокоптеров на 13 миллионов рублей остались бесхозными

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга решил судьбу 26 квадрокоптеров стоимостью 13 миллионов рублей, оказавшихся бесхозными после прибытия в Россию. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Таможня обратилась в суд с просьбой передать государству квадрокоптеры DJI Mavic 3 Thermal с пультом управления, аккумуляторами, зарядными устройствами, документацией из Китая. Они прибыли на имя ИП Ковалева К.В., однако были изъяты, так как пересекли таможенную границу ЕАЭС с нарушениями. Но получатель не обратился за товаром, вследствие чего таможня просит признать его бесхозным и передать в федеральную собственность.

Суд удовлетворил просьбу ведомства. Квадрокоптеры переданы Росимуществу.

