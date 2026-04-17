Танк Т-80 загорелся в Раменском от брошенной ребенком петарды

В подмосковном Раменском загорелся установленный в качестве памятника танк Т-80У. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили региональные Telegram-каналы и сообщаетсвах.

Утверждается, что причиной возгорания стала брошенная ребенком петарда. По информация «Раменское 24», инцидент произошел на улице Михалевича.

На опубликованных кадрах видно, как дым идет из моторно-технического отсека машины.

Зимой на выставке военной техники «Россия — моя история» в Якутске погиб 16-летний подросток. Прокуратура Якутии предварительно установила, что тяжесть травмы была несовместима с жизнью и сердце школьника остановилось на месте инцидента. По данным главы округа Евгения Григорьева, парня придавило тяжелой подвижной металлической деталью танка. Позже стало известно, что перед этим он снял или задел подпорку ствола.