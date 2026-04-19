В Петербурге частично обрушилось здание детского сада

В Выборгском районе Санкт-Петербурга частично обрушилось историческое здание детского сада «Батенинского жилмассива». Об этом сообщает «Фонтанка».

Как передает корреспондент издания, у здания бывшего дошкольного учреждения частично рассыпалась одна из стен. Объект расположен на Лесном проспекте, 37л. В настоящее время территорию огородили сигнальной лентой, на месте работают сотрудники Росгвардии, МЧС и «Ленсвета».

Здание является объектом культурного наследия регионального значения «Здание детского сада» в составе другого объекта — «Батенинский жилмассив», который получил название по одноименному переулку (ныне — улица Александра Матросова). Жилмассив построен в стиле конструктивизма в 1920–1930-х годах. Само здание двухэтажное, его площадь составляет 654,1 кв. м. По данным комитета имущественных отношений города, на сентябрь 2023 года объект не использовался и находился в неудовлетворительном состоянии. В том же году его планировалось восстановить по программе «Рубль за метр».

14 апреля частичное обрушение жилого дома произошло в Калуге. На улице Воскресенской рухнула стена старинного здания. Повреждения получили две квартиры.

По данным журналистов, жильцы дома на протяжении нескольких лет обращались в различные инстанции с жалобами на состояние здания. Люди начали писать в администрацию города, управляющую компанию (УК) и местное управление по охране объектов культурного наследия еще в 2014 году.

