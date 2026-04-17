В России сорвали теракт против судебных приставов

Южный окружной военный суд отправил в колонию на четверть века Дениса Таманцева, который готовил теракт против судебных приставов в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Все началось в августе 2023 года. Мужчина разместил в интернете пост с оправданием терроризма, после чего начал переписываться с участником легиона «Свобода России» (признана в РФ террористической организацией и запрещена). Для того, чтобы вступить в организацию, он решил совершить теракт против судебных приставов из Ленинского района Екатеринбурга.

За оружием и взрывными устройствами мужчина поехал в Астрахань, где его и задержали. Назначенный срок он проведет в тюрьме и колонии строгого режима.

Ранее суд арестовал 37-летнего мужчину, который прыгнул на крышу электропоезда в московском метро.