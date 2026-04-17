Силовики задержали экс-главу Госжилинспекции Дагестана

Силовики в Республике Дагестан задержали экс-руководителя Госжилинспекции региона по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в СК РФ.

В отношении чиновника также завели уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения, передает ТАСС.

7 апреля экс-заместителя главы СИЗО «Бутырка» Андрея Цыганова также приговорили к трем годам принудительных работ за обустройство фермы для майнинга криптовалюты.

Кроме того, недавно гособвинение потребовало назначить 14 лет тюрьмы бывшему депутату Госдумы и экс-гендиректору ОАО «Завод Исеть» Малику Гайсину по делу о растрате более 385 миллионов рублей.