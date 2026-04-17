Уголовное дело о теракте завели после удара ВСУ по Туапсе, сообщили RT в администрации Краснодарского края.

В одном из домов, который пострадал при атаке беспилотников, находились мать с 14-летней дочерью. Со слов женщины, дочка была в той комнате, куда попал дрон.

Тело девочки не найдено, разбор завалов продолжается больше суток. Ребёнка признали погибшим с учётом показаний матери и разрушений — комната выжжена.

В ночь на 16 апреля украинские беспилотники атаковали Туапсе. Повреждены 52 частных дома и восемь многоквартирных. Погибли двое детей, ранены семь человек.

Подробнее про атаку — в материале RT.