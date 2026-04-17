Названа причина эвакуации школы в Чите

Школу в Чите Забайкальского края эвакуировали из-за муляжа бомбы, который заложили в туалете.

Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Школьники уверяют, что в одном из туалетов обнаружили подозрительный предмет с якобы установленным на час таймером. Им оказался муляж бомбы с имитатором детонации, в котором не хватало лишь начинки», — сказано в посте.

К зданию оперативно приехали экстренные службы. После обследования школьникам разрешили зайти внутрь, чтобы забрать верхнюю одежду из гардероба.

О том, что образовательное учреждение оцепили писал в пятницу, 17 апреля, местный портал CHITA.RU. Как сообщали журналисты, на месте дежурили экипажи скорой помощи, пожарные, Росгвардия.

Других подробностей, как и официальных комментариев, на момент публикации нет.

10 марта в Москве жилой дом на Авангардной улице оцепили в связи с обнаружением предмета, похожего на гранату. В здании находится отделение оператора доставки документов и грузов СДЭК, в котором нашли посылку с похожим на взрывное устройство предметом.