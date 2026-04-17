СМИ сообщили о пожаре на нефтепроводе в Иране

Магистральный нефтепровод загорелся на западе Ирана.

Об этом сообщил агентство Mehr заместитель губернатора провинции Лурестан в западной части Ирана.

«В 8 утра (7.30 мск) был поврежден и загорелся магистральный нефтепровод в районе перевала Разан», — говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что пожарные уже работают на месте происшествия, причины пока не известны.

До этого Иран предупредил США, что расширит список целей на Ближнем Востоке, если американцы атакуют электростанции в стране. Как отметил иранский военный источник агентству Tasnim, в этом случае ударам подвергнутся объекты компании Saudi Aramco, нефтеналивной порт Янбу в Саудовской Аравии и трубопровод Фуджейра в ОАЭ.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.