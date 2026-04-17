Пьяный мужчина пытался украсть продукты из храма в Москве

Бывший зэк, будучи пьяным, пришел в храм на улице Берзарина в Москве и попытался украсть оттуда продукты, собранные для отправки в зону боевых действий. Мужчина также ругался матом и вел себя агрессивно.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе Росгвардии по Москве.

— Задержали ранее судимого жителя Курильска, пытавшегося похитить продукты питания, собранные прихожанами для участников специальной военной операции. Находясь в алкогольном опьянении, мужчина вел себя агрессивно и на замечания окружающих не реагировал, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Правонарушителю не потребовалась медицинская помощь. Силовики передали его сотрудникам полиции для дальнейших разбирательств.

В феврале этого года вооруженный ножом мужчина напал на женщин в церкви иконы Божией Матери «Нечаянная радость» в Челябинске. Инцидент произошел во время утренней службы. В результате нападения пострадали сестра-послушница и прихожанка. Позднее мужчину 2001 года рождения задержали. Пострадавших женщин доставили в больницу.