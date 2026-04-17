Эксперт описал возможный сценарий гибели Усольцевых

Пропавшая в тайге семья Усольцевых с высокой долей вероятности могла погибнуть от переохлаждения. Такую версию "РГ" озвучил эксперт по выживанию Олег Тайга, следящий за судьбой пропавших людей и ходом поисковой операции.

Все объективные данные говорят о том, что, скорее всего, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы сильно промокли по время мощного снегопада 28 сентября прошлого года у подножия горы Буратинка.

Как отмечает Олег Тайга, чаще всего туристы попадают в смертельно опасные ситуации не в лютые морозы, а как раз когда температура около нуля и чуть выше - до плюс семи градусов.

"В такую погоду многие недооценивают риски и оказываются недостаточно подготовленными, - сказал "РГ" Олег Тайга. - При этом в условиях дождя, мокрого снега и ветра одежда быстро намокает, а даже качественные мембранные материалы не защищают от длительного воздействия влаги".

При таком сценарии естественные инстинкты побуждают человека быстро искать укрытие. Скорее всего, полагает Олег Тайга, Усольцевы могли укрыться в курумниках - каменных россыпях, которых немало в этих местах.

"В такой агрессивной среде достаточно трех часов, чтобы погибнуть от переохлаждения", - добавить наш собеседник.

Ранее сообщалось, что поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае были возобновлены со сходом снега. Основной версией исчезновения считается несчастный случай, а версии, связанные с возможной инсценировкой или бегством, популярные в интернете, пока отброшены.