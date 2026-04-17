Всплыли новые подробности о расстрелявшем полицейских в российском регионе преступнике

Всплыли новые подробности о расстрелявшем полицейских в Оренбуржье беглом преступнике Сергее Басалаеве. Об этом сообщает Тelegram-канал «112».

По предварительной информации, открывший огонь по полицейским является бывшим военнослужащим мотострелковой бригады луганской народной республики (ЛНР).

По данным канала, в результате стрельбы лейтенант Никита Гусин был убит на месте. Капитан полиции получил огнестрельное ранение грудной клетки, майор госпитализирован с ранением плеча, подполковнику МВД выстрелили в бедро. Еще один полицейский в форме, который ехал с ними, открыл ответную стрельбу из служебного ПМ.

Сейчас состояние двоих полицейских стабильное, а третий пострадавший госпитализирован в Оренбург. Там врачи борются за его жизнь.

Ранее брошенная расстрелявшим полицейских в Оренбуржье беглого преступника Сергея Басалаева машина попала на видео.