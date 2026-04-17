Одну из улиц Петербурга перекрыли из-за плюшевого медведя

В Петербурге из-за плюшевого медведя перекрыли улицу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на Кузнецовской улице, где заметили бесхозную игрушку. На место стянулись полицейские и сотрудники ОМОН. Специалисты оцепили территорию и тщательно обследовали находку.

Опасения не подтвердились. Плюшевый зверь оказался просто забытой кем-то вещью, а не замаскированным взрывным устройством. Специалисты успешно «разминировали» игрушку. Никто не пострадал.

До этого в Москве перекрыли движение на улице, где произошел взрыв. В результате хлопка в квартире на 15-м этаже, в результате него пострадали отец и дочь, которые находились внутри.