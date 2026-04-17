На Украине остановлена работа Черниговской ТЭЦ

Черниговская теплоэлектростанция (ТЭЦ) приостановила свою работу после серии взрывов в городе. Об этом сообщается на сайте городского совета.

В публикации говорится, что повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Это повлияло на «стабильность их функционирования». Жителей предупредили, что временно приостановлена подача горячей воды. Точные сроки восстановления работы ТЭЦ в сообщении не указаны, потому что «масштаб повреждений требует детальной технической оценки». К работе на месте привлечены аварийные службы и технические специалисты.

В Черниговской области 13 апреля также были проблемы с электроснабжением. Тогда сообщалось, что повреждения получил энергетический объект, более 12 тысяч потребителей оказались отрезаны от электричества.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.