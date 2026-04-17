Около 100 человек эвакуировали из офисного здания на юго-востоке Москвы

В здании на улице Мельникова в Москве, где располагаются офисы, произошло задымление. Из помещений эвакуировали почти 100 человек.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщил представитель экстренных служб.

— Задымление возникло в результате повреждения приводных ремней системы вентиляции в офисном здании по адресу улица Мельникова, дом 29, — передает слова собеседника РИА Новости.

В результате происшествия никто не пострадал. Спасатели также не обнаружили признаков возгорания.

Ранее в подмосковном Домодедове вспыхнула крыша торгового центра «Стайер» на улице Корнеева. На место прибыли сотрудники МЧС и эвакуировали 60 человек. Среди них было 10 детей. Пожар впоследствии потушили. В его ликвидации принимали участие 50 спасателей.