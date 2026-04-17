Названа причина взрыва мусорного контейнера во Владикавказе

Сотрудник коммунальных служб погиб при погрузке отходов в спецтехнику из-за детонации взрывоопасных предметов, оказавшихся в мусорном баке, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем Telegram-канале сообщил, что причиной ЧП, по предварительным данным, стали взрывоопасные предметы в мусорном контейнере.

Он призвал жителей республики ни при каких обстоятельствах не выбрасывать подобные находки, а сдавать их специалистам для безопасной утилизации.

По данным правоохранительных органов, взрыв произошел в том же районе, где неделю назад, 10 апреля, сдетонировал склад с пиротехникой, унеся жизни троих человек.

Следственные органы возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели работника коммунальных служб во Владикавказе.

«Следственными органами СУ СК по РСО-Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении ведомства.

Сейчас следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во Владикавказе из-за взрыва при погрузке мусора погиб сотрудник коммунальных служб. Жертвой инцидента оказался многодетный отец из Узбекистана.

Власти Северной Осетии приняли решение отбуксировать взорвавшийся мусоровоз на полигон для проверки саперами.