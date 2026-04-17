Один из кураторов расправы футболиста над москвичкой сделал заявление

Куратор курьеров, задержанных по делу об убийстве футболистом Даниилом Секачем предпринимательницы на Строгинском бульваре в Москве, признал вину.

Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления. Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме, — рассказали в канале ведомства в соцсети MAX.

Он рассказал, что по заданию украинских мошенников закупал сим-карты и мобильные телефоны, с помощью которых аферисты в дальнейшем запугивали россиян и заставляли их идти на преступления, чтобы избежать мнимой уголовной ответственности.

Куратора задержали в Санкт-Петербурге 16 апреля. По данным журналистов, ему 18 лет. Молодой человек действовал по поручению организаторов.

Мошенники обманули главного фигуранта дела Даниила Секача и заставили его вскрыть сейф в квартире москвички. Когда хозяйка вернулась домой, спортсмен избил ее и дважды ударил ножом в бедро. После этого он вскрыл сейф и выбросил ценности в окно.

Впоследствии силовики задержали несколько курьеров.