Один из кураторов расправы футболиста над москвичкой сделал заявление

Куратор задержанных курьеров по делу об убийстве москвички признал вину
Куратор курьеров, задержанных по делу об убийстве футболистом Даниилом Секачем предпринимательницы на Строгинском бульваре в Москве, признал вину.
Об этом в пятницу, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
— Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления. Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый признал в полном объеме, — рассказали в канале ведомства в соцсети MAX.
Он рассказал, что по заданию украинских мошенников закупал сим-карты и мобильные телефоны, с помощью которых аферисты в дальнейшем запугивали россиян и заставляли их идти на преступления, чтобы избежать мнимой уголовной ответственности.
Куратора задержали в Санкт-Петербурге 16 апреля. По данным журналистов, ему 18 лет. Молодой человек действовал по поручению организаторов.
Мошенники обманули главного фигуранта дела Даниила Секача и заставили его вскрыть сейф в квартире москвички. Когда хозяйка вернулась домой, спортсмен избил ее и дважды ударил ножом в бедро. После этого он вскрыл сейф и выбросил ценности в окно.
Впоследствии силовики задержали несколько курьеров.