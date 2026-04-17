В российском регионе поймали участника «Правого сектора*»

В Запорожской области задержали бывшего боевика «Правого сектора» (признан террористическим и запрещен в России), получившего гражданство России и проживавшего в Токмаке, сообщил Следственный комитет.

СК задержал бывшего участника запрещенной в России организации «Правый сектор» Игоря Рожко на территории Запорожской области.

Рожко воевал с августа 2014 года по февраль 2016 года в составе 5-го отдельного батальона «Добровольческого украинского корпуса» на стороне Киева против ополчения ДНР, сообщил в Max Следственный комитет.

По информации СК, до участия в боевых действиях Рожко прошел подготовку в полевом лагере в Черниговской области. После вхождения Запорожской области в состав России он получил российское гражданство и проживал в Токмаке, где и был задержан.

В ходе обыска у Рожко обнаружили предметы с символикой «Правого сектора». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет уточнил, что Рожко признал свою вину и проводится комплекс следственных действий, направленных на завершение расследования.

* признан террористическим и запрещен в России.