Дагестан предупредили о новой опасности

Паводковая обстановка в Дагестане постепенно стабилизируется, но в регионе активизировались оползни. Об новой опасности ТАСС сообщили в МЧС России.

Оползневые процессы активизировались в ряде районов республики. На территории Карабудахкентского района имеется угроза размытия фундаментов домовладений в селах Гурбуки и Карабудахкент, вблизи реки Губденозень. Жители эвакуированы и размещены у родственников. Ведутся работы по укреплению берега и изменению русла реки.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова предупредила о массовом сходе лавин и об оползнях из-за ухудшения погоды в Дагестане. По ее словам, на побережье Каспийского моря и в районе Махачкалы есть риск понижения уровня моря до опасной отметки. Оползни и лавины могут привести к перекрытиям русел рек. Прорыв русел, в свою очередь, может вызвать подъем уровня воды в реках ниже по течению. На этом фоне также вероятны снегодождевые паводки и новые сильные дожди, предупредила специалист.